Nicolae Ciuca nu mai vrea amanare: "Romania asteapta de 10 ani sa intre in Spatiul Schengen"

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 02 Iunie 2022, ora 05:43 19 citiri

Premierul Nicolae Ciuca a tinut un discurs la Congresul PPE de la Rotterdam in care a declarat ca Romania asteapta de 10 ani sa sa intre in Spatiul Schengen. Oficialul a declarat ca acest demers nu mai trebuie anulat.

"Romania asteapta de 10 ani sa intre in spatiul Schengen si credem ca aceasta decizie nu mai poate fi amanata. Ar trebui sa fie o decizie bazata pe merit. In mod clar indeplinim criteriile necesare si ar trebui sa ajungem in sfarsit la o decizie pozitiva in ceea ce priveste ...