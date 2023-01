Nicolae Ciuca, primul mesaj transmis in noul an. Subiectul pe care l-a atins premierul Romaniei

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 02 Ianuarie 2023, ora 05:41 28 citiri

Prim-ministrul a transmis ca Romania este pregatita sa lucreze indeaproape cu Suedia astfel incat UE sa fie unita si cu o politica orientata spre viitor. Pe 1 ianuarie 2023, Suedia preia presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Cehia, pentru un mandat de sase luni.

Mesajul premierului Nicolae Ciuca catre Suedia

"Salut inceperea presedintiei suedeze a Consiliului UE in acest an. Urez succes prim-ministrului si Guvernului Suediei in exercitarea mandatului in aceste vremuri marcare de mari ...