Nicolae Ciuca, reactie dupa moartea lui Madeleine Albright. Ce mesaj a transmis premierul

Premierul Nicolae Ciuca si-a exprimat regretul fata de moarte lui Madeleine Albright, fost secretar de stat al Statelor Unite in administratia Clinton, politician despre care a afirmat ca a fost "o personalitate exceptionala". "Am aflat cu tristete ca doamna Albright ne-a parasit astazi. O personalitate exceptionala! Mostenirea si insistenta ei pentru libertate si democratie vor ramane in amintirile noastre!", a scris Nicolae Ciuca pe pagina sa de Twitter. ... citeste toata stirea