Nicolae Ciuca, rezervat cu privire la reducerea TVA si CAS: "A ramas sa analizam"

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 22 Februarie 2022, ora 05:42 32 citiri

Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca aceste propuneri vor fi analizate in coalitia de guvernare, cu toate datele pe masa. Abia apoi, in functie de impactul pe care il vor avea asupra bugetului, vor fi adoptate.

Nicolae Ciuca a vorbit, luni 21 februarie, cu jurnalistii, facand o serie de precizari pe acest subiect inainte de sedinta Biroului Executiv National al PNL. Propunerea de reducere a TVA si CAS a fost facuta de presedintele PNL, Florin Citu, in urma cu cateva zile. In functie de decizia ...