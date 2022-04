Nicolae Ciuca si-a depus candidatura pentru sefia PNL si a dat ordin: "Mobilizare in toata tara". Miza uriasa anuntata de premier

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 07 Aprilie 2022, ora 05:41 6 citiri

"Am decis sa-mi depun motiunea de candidatura pentru functia de presedinte al PNL. Am decis sa imi asum aceasta responsabilitate dupa o discutie pe care am avut o cu colegii si, desigur, in urma analizei pe care am facut-o asupra intregii situatii politice. Partidul National Liberal este astazi la guvernare si are datoria sa asigure stabilitatea tarii", a declarat Nicolae Ciuca.

Nicolae Ciuca a mai spus ca una din conditiile esentiale pentru buna guvernare este ca in interiorul partidului ...