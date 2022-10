Nicolae Ciuca si Klaus Iohannis nu cad de acord in legatura cu procentul cu care vor fi majorate pensiile romanilor

Nicolae Ciuca, prim-ministrul Romaniei, a sustinut ca este nevoie de proiectul de buget pentru 2023 pentru a stii cu siguranta cu cat se vor putea majora pensiile romanilor. In acest context, este vehiculat un procent de 15 puncte, in timp ce presedintele Klaus Iohannis este neincrezator in spusele guvernantilor.

Pentru a lamuri acest aspect, seful executivului a explicat ca "Domnul presedinte a legat procentul de inflatie si afirma ca este nevoie in continuare sa tinem cont de rata de inflatie. ...