Nicolae Ciuca taie-n carne vie! I-a dat afara pe loc. Demiteri pe banda rulanta

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 13 Ianuarie 2022, ora 05:43

"In total, din cei 42 de prefecti au fost numiti, de la momentul negocierii politice, 17 prefecti, urmand ca restul pana la 42, fie raman in functie - cum este cazul celor 14 prefecti de la PNL si 3 de la UDMR - deci 17 raman in functie...

Vorbim de un rest de 16 prefecti care trebuie numiti in sedintele viitoare.

Pe masura ce vom primi toate confirmarile de la institutiile statului, care au aceasta obligatie de validare a candidaturii lor, vom veni in guvern cu aceste propuneri: 13 de la PSD, ...