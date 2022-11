Nicolae Ciuca, tot mai increzator ca Romania va adera la Spatiul Schengen. Proiect de lege care modifica sistemul IT din tara

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 03 Noiembrie 2022, ora 05:41 50 citiri

Nicolae Ciuca a explicat ca proiectul de lege vizeaza indeplinirea standardelor tehnice ale ansamblului de norme si reglementari ale Schengen. In plus, cu ajutorul acestei propuneri legislative, toate institutiile din Romania vor reusi sa se conformeze cu prevederile cuprinse in cele trei regulamente ale Sistemului de Informatii Schengen. Este vorba despre regulamentele referitoare la returnare, frontiere si cooperare.

Actul normativ va fi supus Guvernului. Ulterior, proiectul, care va asigura ...