Nicolae Ciuca vrea mai multa implicare: "Este o oportunitate de 80 de miliarde de euro". Mesaj catre autoritatile locale

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 06 Aprilie 2022, ora 05:43 27 citiri

Premierul Nicolae Ciuca a avut o interventie pe tema atragerii fondurilor europene, in cadrul lucrarilor Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania (AOR). Cu acest prilej, el a atras atentia asupra necesitatii finalizarii proiectelor care au fost asumate prin cadrul financiar multianual 2014 - 2020.

"Deja ne aflam in acea perioada de prelungire si acest program a beneficiat de trei ani de prelungire. (...) Mai avem un an si noua luni si v-as ruga sa va ganditi foarte serios si sa ...