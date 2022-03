Nicole Ciuca, decizie fulger. Sunt vizati toti ministrii din Guvern. Marti, 22 martie, ziua decisiva

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 22 Martie 2022, ora 05:40 40 citiri

Ministrul Muncii, Marius Budai, a sustinut o conferinta de presa la Parlament, unde a vorbit despre noile sarcini urgente pe care ministrii le-au primit. Avand in vedere crizele prin care trece Romania, Coalitia a cerut masuri pentru aceasta perioada. Fiecare minister trebuie sa vina cu propuneri.

Marius Budai sustine ca el deja a propus introducerea somajului tehnic in cazul firmelor afectate de sanctiunile impuse Rusiei si de criza din Ucraina. Aceasta masura ar urma sa fie adoptata in ...