Nicusor Dan a discutat despre gazduirea in Capitala a Campionatului Mondial de Baschet 3x3 U23

Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca a discutat marti cu o delegatie a reprezentantilor baschetului mondial si national despre detaliile organizatorice ale Campionatului Mondial de Baschet 3x3 U23, in Bucuresti, in aceasta toamna. "Bucurestiul continua sa fie pe harta competitiilor sportive internationale, pregatindu-se de gazduirea Campionatului Mondial de Baschet 3x3 U23, cea mai importanta competitie din lume pentru baschetbalistii sub 23 de ani. Am discutat despre ... citeste toata stirea