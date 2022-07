Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca a sesizat DNA in legatura cu neregulile petrecute la Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, in perioada 2018-2020. "Aceste nereguli reies dintr-un raport al Corpului de Control al Primarului General, pe care l-am trimis in control la ASPA in perioada mai - iunie a anului curent.Chestiunea cea mai flagranta tine de cumpararea de ambulante ... citeste toata stirea