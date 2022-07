Nicusor Dan: Am luat toate masurile necesare ca sa nu mai fie permise interventii ce mutileaza patrimoniul arhitectural al Capitalei

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca a luat toate masurile necesare ca sa nu mai fie permise interventii ce mutileaza patrimoniul arhitectural al Capitalei, prezentand exemplul unui imobil care a fost supus in 2011-2012 unei renovari "care a fost o rusine urbanistica". "Am luat toate masurile necesare ca sa nu mai fie permise interventii ce mutileaza patrimoniul arhitectural al Capitalei. Imobilul situat pe strada George Georgescu nr. 16, asupra caruia s-a intervenit in anii ... citeste toata stirea