Nicusor Dan: Am rezolvat una dintre bombele lasate de fosta administratie. Am semnat astazi o esalonare pe 3 ani a datoriei de 165 de milioane catre Otokar

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, vineri seara, ca a semnat un acord de esalonare a datoriei pe care Primaria Generala o are catre societatea Otokar, respectiv 165 de milioane de lei. Banii vor fi platiti in 36 de rate lunare. "Am rezolvat azi una dintre bombele lasate de fosta administratie a Capitalei. Gabriela Firea a cumparat autobuzele Otokar, insa din anul 2019 nu a mai platit nimic. A ramas un rest de plata de 165 milioane de lei. Dupa luni intregi de discutii, am ... citeste toata stirea