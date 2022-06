Nicusor Dan: Am semnat un acord cu familia Constanda pentru a rezolva problema datoriei de 125 de milioane de euro pe care municipalitatea o are

Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat vineri ca a semnat, in numele PMB, un acord cu familia Constanda pentru a rezolva problema datoriei de circa 125 de milioane de euro pe care municipalitatea o are, conform deciziei judecatoresti definitive din anii trecuti. "In numele Primariei Capitalei, am semnat un acord cu familia Constanda pentru a rezolva problema datoriei de circa 125 de milioane de euro pe care municipalitatea o are, conform deciziei judecatoresti definitive din anii ... citeste toata stirea