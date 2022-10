Nicusor Dan, amendat de subordonati. Cum s-a scuzat edilul: "Am uitat sa dau SMS"

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 22 Octombrie 2022, ora 05:40 34 citiri

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a fost amendat in parcarea primariei pentru ca nu a platit. Edilul a povestit ca urma sa dea SMS pentru a isi achita "sederea", dar a avut treburi mai importante. "Chiar si eu am luat amenda in parcarea din jurul Primariei Generale. Ma grabeam la o conferinta, expirase timpul si nu am mai dat sms".

El a facut aceste declaratii in contextul in care a vorbit despre "revolutia parcarilor", afirmand ca vrea ca tot interiorul inelului central sa fie marcat "doar cu ...