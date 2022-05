Nicusor Dan: ANPC e noua bata a PSD in Bucuresti. Nu punem lacatul pe Bucuresti doar pentru ca vrea PSD sa se razbune pe cei care nu i-au votat

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat ANPC ca urmeaza ordine politice ale fostului primar, Gabriela Firea si ca incearca sa blocheze transportul in comun. Actualul primar sustine ca institutia a devenit "noua bata a PSD in Bucuresti", iar formatiunea "vrea sa se razbune pe cei care nu ia-u votat". "ANPC e noua bata a PSD in Bucuresti. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor incearca in zilele acestea ceea ce n-a reusit sindicatul politic acum cateva luni, sa blocheze definitiv ... citeste toata stirea