Nicusor Dan anunta ca linia de tramvai 5 a STB a reintrat azi in functiune, dupa aproximativ cinci ani de pauza, pe traseul Piata Sfantul Gheorghe - Piata Baneasa

Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta ca linia de tramvai 5 a reintrat azi in functiune, dupa aproximativ cinci ani de pauza, pe traseul Piata Sfantul Gheorghe - Piata Baneasa. Potrivit acestuia, "reintroducerea liniei 5 de tramvai are ca scop cresterea capacitatii de transport a calatorilor, precum si folosirea in transportul public bucurestean a mijloacelor mai putin poluante". Tramvaiele vor circula la un interval de 8-10 minute pe urmatorul traseu: terminal "Piata Sf. Gheorghe", Calea ... citeste toata stirea