Nicusor Dan: Au fost achizitionate 3.792 de bile extinctoare, pentru a preveni incendiile in cele 19 spitale administrate de Primaria Capitalei VIDEO

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSNB) a achizitionat 3.792 de bile extinctoare, pentru a preveni incendiile in cele 19 spitale aflate in subordinea Primariei Capitalei, a anuntat, miercuri, primarul general, Nicusor Dan. "Pentru a preveni incendiile in cele 19 spitale bucurestene administrate de Primaria Capitalei, am hotarat sa folosim bile extinctoare. ASSMB a cumparat 3.792 de bile extinctoare, care se autoactiveaza in contact cu flacara deschisa si sting focul. ... citeste toata stirea