Nicusor Dan: Banii pentru stimulentul pentru tinerele familii, cheltuiti de Firea intr-o orgie de targuri si festivaluri

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, in urma unei adrese a Ministerului Familiei privind acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor, ca fostul primar Gabriela Firea, "ne-a lasat un buget cocosat de datorii". "Banii pentru acest stimulent, cat si pentru alte proiecte sociale, au fost cheltuiti in avans de Gabriela Firea intr-o orgie de targuri, festivaluri si reclame din banii primariei, lasandu-ne in imposibilitatea de a finanta astfel de proiecte sociale, ... citeste toata stirea