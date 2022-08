Nicusor Dan: Bucurestiul are, in sfarsit, o Asociatie pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului functionala

Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca Bucurestiul are acum o Asociatie pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului functionala, fiind alocate anul acesta fondurile necesare pentru a isi desfasura activitatea. "Bucurestiul are, in sfarsit, o Asociatie pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului functionala. Aceasta organizatie, desi infiintata in anul 2014, nu a avut pana acum niciun fel de activitate si nici buget dedicat. Am alocat in acest an fondurile necesare pentru ca ... citeste toata stirea