Nicusor Dan: Depourile STB Colentina si Titan functioneaza in integralitate. Am primit deja reclamatii despre intimidari si agresiuni la adresa soferilor

Depourile STB Colentina si Titan functioneaza in integralitate la aceasta ora, anunta primarul Capitalei Nicusor Dan, care precizeaza ca la numarul de telefon dedicat au fost deja primite reclamatii despre intimidari si agresiuni ale liderilor sindicali la adresa soferilor si vatmanilor care vor sa iasa pe traseu. "Depourile STB Colentina si Titan functioneaza in integralitate la aceasta ora. Liniile de tramvai 14 si 21 au acum trafic in regim normal. Salut decizia rezonabila a vatmanilor si a ... citeste toata stirea