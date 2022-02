Nicusor Dan, despre criza refugiatilor: Paturi in spitale pentru persoanele din Ucraina si posibilitatea de testare gratuita pentru coronavirus

Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a luat mai multe decizii despre coordonarea eforturilor in sprijinul refugiatilor ucraineni care ajung in Capitala, a informat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. Primaria Capitalei pune la dispozitie locuri in spitale, inclusiv in sectiile de ATI, pentru persoanele din Ucraina, care pot beneficia si de testare gratuita pentru coronavirus. In sedinta de azi a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s-a ... citeste toata stirea