Nicusor Dan, despre pierderile din reteaua de termoficare: Anul viitor vor fi sub 30%

Nicusor Dan, primarul general al Bucurestiului, spune ca anul acesta pierderile din reteaua de termoficare vor fi de 34%, dupa ce in anii 2020 si 2021 nivelul pierderilor era de 37%. In plus, el isi propune ca anul viitor pierderile sa fie mai mici de 30%. Edilul a transmis intr-o postare pe Facebook ca procentul mic de pierderi va insemna mai putine avarii si , implicit, o furnizare mai buna a agentului termic: "Investitiile din acest an, care vor aduce 30-35 de kilometri de conducta noua in ... citeste toata stirea