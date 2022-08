Nicusor Dan, despre rectificarea bugetara. "Rezolvam mai multe chestiuni". Ce suma de bani a fost alocata

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 09 August 2022, ora 05:43 41 citiri

Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat, luni, proiectele referitoare la rectificarea bugetului municipalitatii pe acest an. In ele sunt incluse lucrarile de mentenanta la parcajul suprateran exterior de sub Pasajul Basarab si alte investii.

Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a precizat ca vor fi rezolvate mai multe chestiuni care tin de realizarea unor investitii importante, dar si de acoperirea unor cheltuieli la servicii care s-au majorat in ultimele luni. ...