Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a fost fotografiat doar in prosop pe litoralul romanesc. Acesta s-a distrat pe litoralul romanesc si nu s-a mai gandit la bucurestenii care nu au apa calda de zile bune. La scurt timp, edilul a fost comparat cu Ciprian Marica, care a fost surprins in prosop, intr-un hotel in care pretrecea momemte intime cu amanta.Imaginea cu primarul general a devenit virala pe retelele de socializare si a starnit valuri de indignare, potrivit Realitatea.Nicusor Dan, ... citeste toata stirea