Nicusor Dan, dupa ce a traversat strada printr-un loc nepermis: "Am deranjat anumite grupuri de interese" VIDEO

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a reactionat, miercuri, dupa ce sindicatul Politistilor Europol a publicat imagini cu el traversand strada printr-un loc nepermis cu fetita in brate. Intr-o postare pe Facebook, edilul admite ca a gresit, dar in acelasi timp spune ca "Totusi, faptul ca exista oameni care ma filmeaza in viata privata si ca un sindicat al politistilor n-are alta treaba decat sa promoveze filmarea cu mine inseamna ca am deranjat anumite grupuri de interese".Mesajul ... citeste toata stirea