Nicusor Dan: Finalizam in aceasta perioada lucrarile pentru semaforizarea a 6 noi intersectii din Capitala

Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca vor fi finalizate in aceasta perioada lucrarile pentru semaforizarea a 6 noi intersectii din Bucuresti, iar pentru alte 5 intersectii vor fi demarate in scurt timp lucrarile de executie. Valoarea lucrarilor aferente celor 11 intersectii se ridica la aproximativ 8,6 milioane de lei, a adaugat edilul. "Finalizam in aceasta perioada lucrarile pentru semaforizarea a 6 noi intersectii din Capitala, iar pentru alte 5 intersectii vom demara in ... citeste toata stirea