Nicusor Dan intervine in disputa cu Alexandru Arsinel. Motivul pentru care nu i-a prelungit actorului mandatul de director

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a facut, marti, cateva cateva precizari despre contractul lui Alexandru Arsinel la Teatrul Constantin Tanase. Primarul a explicat in acest sens si de ce nu a mai fost prelungit mandatul actorului de director artistic. "Precizari la o noua dezinformare. Alexandru Arsinel a fost si este actor colaborator la Teatrul Constantin Tanase. Adica, are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este in curs. Pana de curand era si directorul artistic