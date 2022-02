Nicusor Dan: "Ne ocupam de igienizarea Parcului Vacaresti." Edilul afirma ca s-au strans deseuri din "locuri de care nu se mai ocupa nimeni de 20 de ani"

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca au inceput lucrarile de igienizare in Parcul Vacaresti, "in locuri de care nu se mai ocupa nimeni de 20 de ani". El arata ca paza parcului va fi asigurata, in colaborare, de angajati ai Politiei Locale a Municipiului Bucuresti si Politiei Locale a Sectorului 4. "Ne ocupam de igienizarea Parcului Vacaresti, pe care Primaria Capitalei l-a preluat de curand in administrare. Colegi de la recent infiintata Administratie a Parcului Natural ... citeste toata stirea