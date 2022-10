Nicusor Dan nu se teme de o confruntare cu Gabriela Firea la viitoarele alegeri: "A fost un primar dezastruos"

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 06 Octombrie 2022, ora 05:40 10 citiri

Nicusor Dan sustine ca pentru alegerile din 2024 este foarte posibil sa existe aceeasi situatie ca cea din 2020. In acel moment, partidele de dreapta "au avut inteligenta sa se coalizeze". Primarul Capitalei a mai declarat ca, in opinia sa, criticile care i se aduc fac parte dintr-un joc politic.

Cu toate acestea, el sustine ca aceasta coalitie functioneaza si se asteapta sa fie sustinut pana in 2024, pentru ca au candidat impreuna. "Trebuie sa departajam administrativul de politic, in momentul ...