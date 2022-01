Nicusor Dan: Primaria Capitalei are in continuare o problema financiara serioasa, generata de cresterea costurilor cu energia

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, luni, ca Primaria Capitalei are in continuare o problema financiara serioasa, generata de cresterea costurilor cu energia, dar in sedinta Consiliului General le-a cerut consilierilor "o majorare rezonabila a pretului gigacaloriei". De asemenea, primarul generat a afirmat ca a cerut, din nou, autoritatilor centrale ajutor pentru Bucuresti. "Am reamintit in sedinta de azi (a Consiliului General al Municipiului Bucuresti - n.r.) ca Primaria ... citeste toata stirea