Nicusor Dan: Primaria este la dispozitia autoritatilor pentru tot ce inseamna eventuali refugiati. Avem 25.000 de locuri pentru cazarea de urgenta

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca, in urma evaluarii resurselor Capitalei in vederea sprijinirii refugiatilor de razboi din Ucraina, sunt disponibile 25.000 de locuri pentru cazarea de urgenta. " Avem si 150 de locuri de cazare pentru refugiati aflati in situatii mai dificile. (...) Putem oferi circa 5.000 de portii de mancare pe zi" a mai precizat Nicusor Dan. "Am convocat azi o discutie cu responsabili din Primaria Capitalei si din institutiile subordonate pentru a evalua ... citeste toata stirea