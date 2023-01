Nicusor Dan se va tine de promisiune? Documentul cu demisia semnata daca nu rezolva problema maidanezilor. Foto

Nicusor Dan a promis ca demisioneaza daca nu rezolva problema maidanezilor "in primele sase luni" de mandat. Mai exact, Nicusor Dan promitea, in 2012 ca va demisiona din functia de primar general, "in situatia in care cainii comunitari nu vor fi stransi de pe strada in totalitate in primele sase luni de mandat".Nicusor Dan: PromisiuneNicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a facut o promisiune: "Eu, Nicusor Dan, promit sa imi dau demisia din functia de Primar General in situatia in care ... citeste toata stirea