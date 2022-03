Nicusor Dan, vizita pe santierul din Prelungirea Ghencea: Vom vira in curand banii pentru exproprieri

Primarul Capitalei, Nicusor Dan a anuntat, joi, intr-un clip pe Facebook, ca a mers in vizita pe santierul Prelungirea Ghencea, si ca vor fi virati in curand banii pentru exproprieri. "Ne pregatim sa preluam terenul proaspat expropriat dintre strada Raul Doamnei si Soseaua de Centura, iar in luna mai vom incepe acolo demolarile", mai afirma primarul. "Am fost din nou pe santierul Prelungirea Ghencea, pentru a vedea evolutia lucrarilor pe tronsonul 2, cel dintre strada Brasov si strada Raul ... citeste toata stirea