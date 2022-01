Nicusor Dan vrea o noua sala de concerte in Bucuresti si o platforma de streaming pentru evenimentele Primariei

Primarul general, Nicusor Dan, a anuntat, vineri, dupa intalnirea cu Asociatia Romana a Organizatorilor de Concerte si Evenimente Culturale, ca are in plan crearea unei platforme de streaming pentru toate evenimentele pe care Primaria sau institutiile din subordine le organizeaza, unde sa fie vandute si bilete. De asemenea, edilul spune ca a trimis o scrisoare catre CNI pentru o posibila finantare a unei noi sali de concerte in Capitala. "Industria evenimentelor poate fi o sursa importanta de ... citeste toata stirea