Noi imagini cu fortele ruse masate la granita cu Ucraina. Statele europene trimit nave de razboi in Marea Neagra in fata amenintarilor Rusiei | FOTO VIDEO

Au aparut noi imagini comerciale luate din satelit care arata prezenta masiva a fortelor militare ale Rusiei in apropierea Ucrainei, pe masura ce temerile privind o invazie iminenta cresc. Pe acest fundal, in speranta ca vor impiedica o invazie rusa in Ucraina, cateva state europene au decis sa trimita nave de razboi si trupe in zona Marii Negre si a Marii Mediterane. Au aparut noi imagini comerciale luate din satelit care arata prezenta masiva a fortelor militare a Rusiei in apropierea ... citeste toata stirea