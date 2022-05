Noi miscari de amploare in politica romaneasca. Dacian Ciolos si Ludovic Orban pun la cale o noua alianta

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 19 Mai 2022, ora 05:43 61 citiri

Dacian Ciolos nu isi gaseste locul in USR, dupa ce a demisionat din functia de presedinte, invocand un conflict cu reprezentantii echipei de conducere. Informatii despre intentiile sale de a parasi USR au aparut, deja, in spatiul public. Ele circula si pe grupurile interne ale USR si ale fostului PLUS.

Conform acestora, Dacian Ciolos pune la cale ruperea USR si infiintarea unui nou partid, alatui de vechii membri ai PLUS care i-au ramas apropiati, dupa cum relateaza publicatia Infoactual.

"Daca ...