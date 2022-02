Noi numiri de prefecti. Cine pleaca din functie si cine sunt noii reprezentanti ai Guvernului in teritoriu

Patru prefecti si trei subprefecti au fost numiti de Guvern in functie, in sedinta de miercuri a Executivului. Printre judetele care vor avea noi reprezentanti in teritoriu sunt Teleorman si Caras-Severin. Situatia de la Bucuresti inca nu a fost transata in Executiv. Au fost eliberati din functie: Nechifor Dan (prefect Botosani), Gafu Cristian (prefect Caras-Severin), Emilia Paraschivescu, (prefect Teleorman), Sebastian Fartat (prefect Valcea) si Bodnar Attila Iosif (subprefect Caras-Severin). ... citeste toata stirea