Noi taxe de drum in Bulgaria. Ce trebuie sa stie romanii care pleaca in concedii

Ministerul de Externe le atrage atentia romanilor care intentioneaza sa-si petreaca vacanta in Bulgaria sau sa o tranziteze ca in tara vecina au intrat in vigoare noi prevederi referitoare la taxele de drum In Bulgaria, incepand cu luna iulie, au intrat in vigoare noi prevederi referitoare la taxele de drum (TOLL) pentru circulatia autovehiculelor de transport marfa si pasageri, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Astfel, incepand cu data de 1 iulie, drumurile nationale de categoria ... citeste toata stirea