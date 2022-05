Nou scandal in PMP. Tomac: Consiliul Executiv National convocat de Diaconescu nu exista ca structura de conducere. Ce spune Cristian Diaconescu

Noul presedinte al PMP, Eugen Tomac, sustine ca reuniunea Consiliului Executiv National al PMP convocata de Cristian Diaconescu reprezinta o tentativa de destabilizare a partidului. Tomac afirma ca el este liderul PMP, in timp ce Cristian Diaconescu afirma ca sub presedintia sa, partidul "nu va reprezenta accesoriu la gentuta niciunui partid politic". Diaconescu a facut referiri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, cu privire la situatia tensionata din PMP, precizand ca sub conducerea ... citeste toata stirea