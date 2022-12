Noua Lege a pensiilor. Pentru ce categorii se schimba perioadele minime de vechime

Sursa: Evenimentul Zilei Duminica, 04 Decembrie 2022, ora 15:39 31 citiri

Marius Budai spune ca vor fi eliminate aceste formule de calcul prin reforma pe care urmeaza sa o initieze Ministerul Muncii. O noua lege a pensiilor care sa reglementeze in acest domeniu, inclusiv pentru pensii speciale, urmeaza sa fie adoptata de Guvern pana la finalul anului. In cazul in care termenul va fi depsasit, Romania risca sa piarda fondurile din PNRR, dat fiind ca reforma pensiilor este prevazuta in documentul incheiat cu Comisia Europeana.

"Nu va mai fi nicio pensie care sa ...