Noul ministru al Apararii este sarac lipit. Potrivit declaratiei de avere nu detine nicio locuinta

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 04 Noiembrie 2022, ora 05:42 33 citiri

Noul ministru al Apararii, Angel Tilvar este unul dintre cei mai saraci politicieni din Romania. Cel putin asta rezulta din declaratiile sale de avere. In documentele completate in ultimii zece ani nu apare nici o casa, apartament sau teren. In ultimul document, completat in iunie 2022, Angel Tilvar scrie ca detine doua autoturisme si o salupa.

Gospodar pe Facebook

In schimb, pe pagina sa de Facebook, el apare in fata unei case, dar si in curtea si gradina acesteia. In ultimul mesaj ...