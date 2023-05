Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca ar putea fi prelungit calendarul de inscriere a elevilor la examenul de Bacalaureat. Ea a precizat ca acest lucru va fi posibil in toate unitatile de invatamant in care termenele nu vor putea fi respectate in contextul grevei profesorilor. Conform calendarului stabilit, initial, de Ministerul Educatiei, inscrierile pentru examenul de Bacalaureat au inceput luni, 29 mai si urmeaza sa se incheie pe 7 iunie."Incrierile la examenul de Bacalaureat ... citeste toata stirea