Novak Djokovici a pierdut procesul: Trebuie sa paraseasca Australia si sa plateasca cheltuielile de judecata VIDEO

Viza lui Novak Djokovici a fost anulata, duminica dimineata, de catre tribunalul federal din Melbourne, astfel ca liderul ATP trebuie sa paraseasca Australia in urmatoarele ore. Novak Djokovic pierde procesul in instanta. Sarbul va fi obligat sa paraseasca Australia, dupa ce trei judecatori ai Curtii Federale au dat dreptate guvernului in decizia de a-i anula viza. Decizia a fost luata in unanimitate. Instanta a permis ca ordinele sa fie transmise in direct si, in mod neobisnuit, a permis, de ... citeste toata stirea