"Nu vezi asa ceva in fiecare zi": Retea de proxenetism din care faceau parte si romance, destructurata in Franta

Doi antreprenori indieni, in varsta de circa 30 de ani, sunt banuiti ca se afla la originea unui sistem de rezervare ascuns, care le permitea unor prostituate moldovence, romance, frantuzoiace si sud-africane sa inchirieze camere in hotelurile acestora, relateaza Le Figaro. "Nu vezi asa ceva in fiecare zi. Asta e o premiera", a afirmat un comandant de divizie, Philippe Dejean, care lucreaza in sistem de 40 de ani, conform Le Figaro. Grupul Interministerial de Cautare (GIR) pe care-l conduce ... citeste toata stirea