Numirea momentului in Guvern! Nicolae Ciuca a semnat decizia. Deputatul care va ocupa o functie cheie

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 06 Aprilie 2022, ora 05:43 27 citiri

Deputatul PNL Sebastian Burduja a fost cooptat in echipa premierului Nicolae Ciuca, unde a primit o functie de consilier onorific in Guvern. Numirea a venit luni, 4 martie, la scurta vreme dupa discursul sustinut de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski in Parlament.

Anuntul a fost facut de deputatul Sebastian Burduja. El a multumit premierului si a precizat ca atributiile sale, la nivelul guvernului vizeaza sustinerea eforturilor pentru atragerea investitiilor straine. De asemenea, a ...