O femeie a cazut pe linia de metrou in statia Piata Victoriei 1. Statia este inchisa

O femeie in varsta de 59 de ani a cazut duminica, pe linia de metrou, in statia Piata Victoriei 1, fiind posibila o tentativa de suicid. "Astazi, 10.07.2022,la ora 15:03,in statia de metrou Piata Victoriei 1, o calatoare a cazut in calea de rulare, pe firul 2, posibila tentativa de suicid. Circulatia trenurilor a fost reorganizata si se circula in sistem pendula intre statiile Pipera si Aviatorilor pe firul 2. Echipajul SMURD a sosit imediat la fata locului si a intervenit pentru a acorda ... citeste toata stirea