O fosta candidata la Cotroceni s-a inscris in AUR. Ramona Ioana Bruynseels isi lauda noii colegi politici

Anuntul facut de Ramona Ioana Bruynseels pare mai curand o clarificare, avand in vedere ca s-a alaturat formatiunii conduse de George Simion in urma cu o luna. Ea a participat la Congresul AUR de la Alba Iulia de la inceputul lunii decembrie, ocazie cu care a si anuntat ca se alatura acestui partid."M-am inscris in AUR pentru ca mi-a ajuns! Am vazut si din exterior si din interior ce inseamna politica, cine ne conduce si cum o face. Am vazut si ascultat si ce imi spun oamenii pe strada. Ce ... citeste toata stirea