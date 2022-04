O garsoniera de 21 de mp din Drumul Taberei se vizioneaza cu pret de intrare. Care este tariful

In Bucuresti exista o garsoniera de vanzare, de 21 mp, aflata in Drumul Taberei pentru care trebuie sa platesti ca sa o vizionezi. Proprietara percepe o taxa de intrare de 10 lei pentru a permite accesul celor interesati. Potrivit datelor transmise de Hotnews.ro, proprietara a fost exasperata de telefoanele "cumparatorilor" care o fac sa piarda timpul cu "intrebari inutile". "Am avut 70 de telefoane si vizionari aiurea in ultima luna, asa ca am pus pret de vizionare, ca si pe mine ma costa ... citeste toata stirea